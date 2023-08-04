В Кузбассе мужчину ждет до 8 лет лишения свободы за украденные «400 рублей»

Новокузнечанин угрожал ножом сотруднику магазина. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию Новокузнецка обратился мужчина и рассказал, как на его торговой точке неизвестный украл бутылку алкоголя за 400 рублей, будучи вооруженным ножом.

Злоумышленник набрал целую корзину продуктов в магазине, но на кассе выяснилось, что ему не хватает денег, чтобы оплатить покупку. Он попросил кассира оставить в чеке только коньяк, а пока работник магазина пытался обнулить почти все позиции покупки, преступник схватил бутылку и выбежал на улицу.

Его удалось догнать грузчику магазина, который попытался задержать вора и отобрать украденное, но тот достал нож и начал размахивать им, угрожая. Разбойнику удалось скрыться с места преступления.

В результате розыска нападавшего, сотрудникам полиции удалось установить личность и задержать 21-летнего местного жителя. У преступника не только был несколько судимостей, но и одна непогашенная условная за кражу. Также он находится под следствием за грабеж.

В настоящее время собранные следствием материалы направлены на рассмотрение в суд. Преступника ждет до 8 лет лишения свободы. На период следствия мужчину заключили под стражу.