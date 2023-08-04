В Кузбассе задержали пьяного подростка-водителя

Кузбасские полицейские задержали пьяного подростка-водителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Промышленновском округе полицейские привлекли к ответственности нетрезвого 17-летнего водителя. Причем к сотрудникам госавтоинспекции 17-летний подросток за рулем автомобиля, приехал сам. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Находясь на маршруте патрулирования, полицейские остановили подозрительное транспортное средство, которое двигалось, неуверенно виляя из стороны в сторону. Оказалось, что на месте водителя сидел нетрезвый подросток.

Также полицейские установили, что транспортное средство не зарегистрировано и на него отсутствует полис ОСАГО. ВАЗ отправили на специальную охраняемую стоянку, а парня задержали.

В отношении нарушителя составили протоколы по трем статьям за управление транспортным средством без регистрации и без страхования автомобиля, а также за вождение в нетрезвом виде. Санкции статей предусматривают административные штрафы, общая сумма которых составила почти 32 тысячи рублей.