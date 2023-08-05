Свыше 400 кузбассовцев обучаются на IT-специалистов по нацпроекту «Демография»

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» продолжается прием заявок на обучение, уже одобрены порядка 1,5 тысячи заявок. Более 400 человек выбрали направление IT, в частности такие компетенции, как менеджер по работе на маркетплейсах, 1С-программист, куратор программ онлайн-образования, тестировщик программного обеспечения, графический дизайнер, веб-программист, веб-дизайнер. Около 60% прошедших обучение уже либо нашли новую работу, либо применяют новые знания на прежней работе.

- В Кузбассе мы поступательно создаем возможности для всестороннего развития и самореализации жителей региона. Благодаря нацпроекту «Демография» кузбассовцы могут бесплатно обучиться разным специальностям. Одной из самых востребованных стала сфера информационных технологий. Это перспективное направление, которое пользуется популярностью как среди молодежи, так и людей старшего возраста, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

До конца текущего года планируется обучить около трех тысяч человек по 100 специальностям. Организаторами обучения выступают Томский государственный университет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Финансируется оно из федерального бюджета.

Стать участником проекта может любой человек в возрасте 50+, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие матери детей до 7 лет, безработные и находящиеся под риском увольнения, ветераны боевых действий и СВО, а также граждане других категорий. Программа переобучения доступна для граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которые имеют удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России. После обучения можно как трудоустроиться по найму, так и открыть собственное дело. Подать заявку и ознакомиться с условиями обучения можно самостоятельно на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа России» или при посещении кадрового центра.