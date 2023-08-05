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НовостиПроисшествия5 августа 2023 3:27

Кузбасская прокуратура начала проверку из-за аварийного состояния школы

Ранее проверку в школе в Ясногорском начал Следком Кузбасса
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Кемеровского района начала проверку информации из СМИ по факту аварийного состояния МБОУ «Ясногорская СОШ» на предмет соблюдения требований законодательства об образовании и об охране жизни и здоровья обучающихся.

По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка, приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений.

Напомним, ранее в СМИ распространилась информация, что на здании имеются повреждения, представляющие опасность для учащихся, которые вот-вот приступят к обучению. Следственный комитет Кузбасса также уже организовал доследственную проверку.

Результаты проверки находятся на контроле прокурора района.