Кузбасская прокуратура начала проверку из-за аварийного состояния школы

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Кемеровского района начала проверку информации из СМИ по факту аварийного состояния МБОУ «Ясногорская СОШ» на предмет соблюдения требований законодательства об образовании и об охране жизни и здоровья обучающихся.

По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка, приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений.

Напомним, ранее в СМИ распространилась информация, что на здании имеются повреждения, представляющие опасность для учащихся, которые вот-вот приступят к обучению. Следственный комитет Кузбасса также уже организовал доследственную проверку.

Результаты проверки находятся на контроле прокурора района.