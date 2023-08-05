В Кузбассе стартовало голосование за участников конкурса «ПесниZаРодину»

Фото: пресс-служба АПК.

На платформе «Кузбасс Онлайн» стартовало голосование за финалистов муниципального этапа конкурса патриотической песни «ПесниZаРодину». С заключительных концертов, проходивших с 27 июня по 31 июля, набралось 111 номеров. Отдать свой голос можно один раз в каждой из номинаций на веб-сайте и в мобильном приложении в разделе «сторис». Кроме того, на платформе «Кузбасс Онлайн» создан специальный модуль, который позволяет голосовать за понравившееся произведение, посмотреть его можно в коротком и в полном варианте.

- Всекузбасский патриотический фестиваль-конкурс «ПесниZаРодину» объединил всех жителей нашего региона - от мала до велика. Конкурс показывает, как все мы сильны в любви к родному краю и Отчизне, как бережно храним в Кузбассе традиции наших предков и с уважением относимся к подвигам соотечественников. Для отбора лучших исполнителей и номеров у нас работало авторитетное жюри. Но победителей в главной номинации - «народное голосование» - выберем все вместе. Каждый из вас может поддержать понравившихся участников, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Конкурс стартовал в марте этого года, всего в оргкомитеты поступило порядка пяти тысяч заявок от 20,5 тысячи исполнителей и участников творческих коллективов. В рамках отборочного тура прошли 144 концерта, в том числе 33 заключительных. На рассмотрение жюри был представлен 751 номер от 3 304 кузбассовцев. Специально для конкурса авторами были написаны 57 музыкальных композиций. Самому юному участнику фестиваля четыре года, а самому старшему - ветерану Великой Отечественной войны Георгию Койнову из Гурьевска - исполнилось 102 года. В финал вышли 479 конкурсантов.