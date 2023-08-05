В Кузбассе с начала лета на воде погибли 10 детей

Фото: МЧС Кузбасса.

С начала лета на кузбасских водоемах утонули 10 ребятишек, об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что все случаи произошли на несанкционированных пляжах: три - на водоемах Новокузнецкого ГО, два - в Яшкинском МО, по одному - в Кемеровском и Прокопьевском ГО, Новокузнецком, Промышленновском и Беловском МО.

Специалисты МЧС России напомнили, что главная причина гибели детей - нахождение их возле водоемов без присмотра взрослых. Также дети тонут и в присутствии взрослых, когда те теряют бдительность, оставляя их одних у воды.

Инспекторы ГИМС МЧС России организовали масштабную профилактическую работу для предупреждения несчастных случаев: они ежедневно проводят рейды и патрулирования береговой линии. Накануне беседы с отдыхающими провели на пляже «Черемушки» в Новокузнецке и на несанкционированных местах отдыха вдоль Томи в Кемерове.