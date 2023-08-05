Губернатор Кузбасса рассмотрел жалобы на работу Почты России

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел встречу с исполняющим обязанности директора Управления федеральной почтовой связи Кемеровской области – филиала АО «Почта России» Русланом Полетаевым, а также главами Чебулинского, Мариинского, Тяжинского, Топкинского муниципальных округов и Мысков. Поводом для совещания стали жалобы кузбассовцев на работу почтовых отделений.

- Почтовые отделения закрываются, возмущение жителей региона нарастает. Больше всего волнует доставка пенсий в отдаленных территориях. Люди почтенного возраста не имеют возможности ездить к банкоматам и снимать средства. Нужен конкретный разговор в каждом муниципалитете с их конкретными жителями. Учитывая запросы людей, в ближайшие дни надо составить план работы с наиболее проблемными территориями, - подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что в первую очередь необходимо решить вопрос нехватки сотрудников почтовых отделений в небольших населенных пунктах, а также состояния самих помещений. При этом губернатор подчеркнул, что инициатива по исправлению ситуации должна исходить от Почты России. В первую очередь необходимо учитывать интересы людей.

Так, Сергей Цивилев поручил провести встречи с населением тех территорий, где есть проблемы с работой отделений Почты России. Руководство почты должно изложить свой план нормализации ситуации и скорректировать его с учетом предложений людей. Также было дано поручение совместно с муниципалитетами прорабатывать возможность ремонта, замены зданий или установки быстровозводимых модульных конструкций взамен аварийных.