338 кузбассовцев за неделю обратились к врачам из-за клещей

Фото: архив "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшую неделю в кузбасские больницы из-за присасывания клещей обратились 338 человек, включая 57 детей. Всего же с начала сезона активности этих кровопийц в медицинские организации обратились 25 519 человек, из них детей и подростков до 17 лет - 5 048 (в 2022-м - 25 823 человека, в том числе 5 171 несовершеннолетний).

В лабораториях на наличие антигена вируса клещевого энцефалита исследовано 18 010 клещей, снятых с пострадавших: в 366 клещах обнаружен возбудитель клещевого энцефалита. Также 17 334 клеща исследованы на наличие других возбудителей: в 5 123 клещах обнаружены боррелии, в 869 - маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 750 - гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Кроме того, 60 кузбассовцев заразились вирусным энцефалитом, 82 - иксодовым клещевым боррелиозом, по два - моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Кузбасса.