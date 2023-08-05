Кузбассовец сбил насмерть человека и скрылся с места ДТП

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анжеро-Судженске перед судом предстанет 31-летний мужчина, который обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В МВД по Кузбассу сообщили, что в мае этого года мужчина на ВАЗ-2115 совершил наезд на 55-летнего пешехода, который в результате ДТП погиб на месте. После случившегося кузбассовец с места аварии скрылся.

В городе был объявлен план «Перехват», и спустя несколько часов сотрудники ГИБДД поймали нарушителя. Машина с разбитыми лобовым стеклом и боковым зеркалом и сломанным бампером была припаркована возле его дома.

Следствие установило, что водитель авто, проезжая ж/д переезд, ехал с превышенной скоростью 100 км/ч, в результате совершил наезд на пешехода, шедшего в попутном направлении.

Доказательственная база собрана достаточная, в связи с чем уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Максимальная мера наказания по инкриминируемой статье составляет 12 лет лишения свободы.