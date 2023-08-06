Программу в сфере молодежной политики для Кузбасса разработают «Лидеры России»

36 кузбасским участникам предстоит сформировать программу «Кузбасс — студенческий регион». Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Участники конкурса для руководителей нового поколения «Лидеры России» подключились к разработке программы в сфере образования и молодежной политики для Кузбасса. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев.

Участники пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — сформировали команды и приступили к выполнению заданий регионального этапа. 36 кузбасским участникам предстоит сформировать программу «Кузбасс — студенческий регион».

- В конкурсе «Лидеры России» принимают участие лучшие управленческие кадры страны, они получают необходимые навыки, которые могут потом применять в своих регионах. Уверен, участники из Кузбасса станут нашей опорой в работе в сфере образования и молодежной политики, — сказал губернатор Сергей Цивилев.