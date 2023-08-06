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НовостиОбщество6 августа 2023 5:01

Программу в сфере молодежной политики для Кузбасса разработают «Лидеры России»

36 участников пятого конкурса разрабатывают программу «Кузбасс — студенческий регион»
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
36 кузбасским участникам предстоит сформировать программу «Кузбасс — студенческий регион».

36 кузбасским участникам предстоит сформировать программу «Кузбасс — студенческий регион».

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Участники конкурса для руководителей нового поколения «Лидеры России» подключились к разработке программы в сфере образования и молодежной политики для Кузбасса. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев.

Участники пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — сформировали команды и приступили к выполнению заданий регионального этапа. 36 кузбасским участникам предстоит сформировать программу «Кузбасс — студенческий регион».

- В конкурсе «Лидеры России» принимают участие лучшие управленческие кадры страны, они получают необходимые навыки, которые могут потом применять в своих регионах. Уверен, участники из Кузбасса станут нашей опорой в работе в сфере образования и молодежной политики, — сказал губернатор Сергей Цивилев.