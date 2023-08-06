Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем железнодорожника

6 августа отмечают свой профессиональный праздники работники железной дороги. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В первое воскресенье августа в в России отмечается День железнодорожника. Губернатор Кузбасса поздравил всех жителей региона, причастных к этой сфере с профессиональным праздником.

Сергей Цивилев отметил, что в Кузбассе от качественной работы железнодорожного комплекса напрямую зависит полноценное развитие экономики, промышленности, торговли и социальной сферы. Поэтому Кузбасс заинтересован в дальнейшем расширении железнодорожных магистралей и увеличении пропускных способностей.

Также глава региона выразил уверенность, что трудовые традиции, заложенные ветеранами и действующими железнодорожниками Кузбасса, продолжит подрастающая смена. Подготовкой специалистов для отрасли занимается Тайгинский институт железнодорожного транспорта, который за годы существования выпустил более 20 тысяч специалистов.

- Уважаемые ветераны и работники железнодорожного транспорта, спасибо от имени всех кузбассовцев за ваш добросовестный труд, ответственность и высокий профессионализм! Желаю вам здоровья и благополучия, а вашим предприятиям — дальнейшего развития! – сказал Сергей Цивилев.