Кузбассовцы смогут позвонить чиновникам на прямую линию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневно по будним дням кузбасские чиновники проводят прямые линии с населением региона.

На предстоящей неделе с 7 по 11 августа кузбассовцы смогут позвонить и задать свои вопросы зампредседателя правительства региона, заместителю губернатора, уполномоченному по правам человека, министру и руководителям других исполнительных органов.

«Комсомолка» публикуют даты и время проведения прямых линий с чиновниками.

7 августа (понедельник) – Шматок Юлия Николаевна – директор некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства Кузбасса», тел. 8 (3842) 38-52-01 (с 15.00 до 17.00).

8 августа (вторник) – Ильин Денис Павлович – заместитель председателя правительства Кузбасса (по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий), тел. 8 (3842) 36-39-75 (с 15.00 до 16.00).

– Волошина Зоя Николаевна – Уполномоченный по правам человека в Кузбассе, тел. 8(3842) 75-43-29 (с 15.00 до 17.00).

9 августа (среда) – Панов Андрей Анатольевич – заместитель губернатора Кузбасса (по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии), тел. 8 (3842) 75-85-50 (с 16.00 до 17.00).

– Пфетцер Сергей Александрович – министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса, тел. 8 (3842) 90-30-36 (с 15.00 до 17.00).

10 августа (четверг) – Добрыдин Сергей Никандрович – начальник архивного управления Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-30-56 (с 15.00 до 17.00).

11 августа (пятница) – Качканова Елена Сергеевна – начальник департамента лесного комплекса Кузбасса, тел. 8 (3842) 31-21-37 (с 15.00 до 17.00)