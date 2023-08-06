Молодой кузбассовец попал под поезд

Молодой кузбассовец получил травмы из-за проходящего мимо грузового поезда. Фото: Никита ПОЛЬКО

В воскресенье, 6 августа, в черте города Белово произошел несчастный случай на железной дороге между станциями Белово и Мереть. Здесь около 14.00 пострадал кузбассовец 1990 года рождения, который находился рядом с железнодорожными путями. Молодой человек получил травмы из-за проходящего мимо грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что парень остался жив, с травматической ампутацией ног он был доставлен в больницу, где ему сейчас оказывают медицинскую помощь. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего несчастного случая.

Беловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.