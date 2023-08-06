Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 августа 2023 11:18

Кузбасс и Кабардино-Балкария углубляют сотрудничество

Главы регионов - Сергей Цивилев и Казбек Коков - заключили соглашение о сотрудничестве в разных сферах
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Сергей Цивилев и глава КБР Казбек Коков подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.

Сергей Цивилев и глава КБР Казбек Коков подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Губернатор Кузбасса побывал с рабочим визитом в Кабардино-Балкарии.

Сергей Цивилев и глава КБР Казбек Коков подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, информационно-телекоммуникационной, культурной и других сферах. Добавим, что оба региона давно сотрудничают, новое соглашение - обновление старых связей с учетом сегодняшних реалий.

- Мы все братья. Будем вместе строить нашу страну, как это делали наши отцы, — отметил Сергей Цивилев.

Добавим, что встреча глав регионов прошла в Нальчике.