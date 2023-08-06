Тихий, как мышка кузбассовец обворовал квартиру, пока ее хозяева спали

Преступник вынес из квартиры спящей семьи телевизор и приставку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

32-летний житель Междуреченска, проснувшись днем, сильно удивился, когда не обнаружил на своем месте большой телевизор, а с ним пульт и приставку. Супруга, которая проснулась одновременно с ним, тоже развела руками. Тогда кузбассовец обратился в полицию, где оценил ущерб от пропажи имущества в 35 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого – 47-летнего местного жителя, который уже был ранее судим за кражу.

Как выяснилось, мужчину, проходившего по подъезду, соблазнила приоткрытая дверь квартиры. Когда он зашел в нее и увидел, что хозяева крепко спят, то тихо, как мышка прошел в комнату, снял со стены телевизор, забрал приставку и пульт, после чего, также крадучись, покинул квартиру и скрылся. К моменту, когда его задержали, он уже успел сдать похищенный телевизор в ломбард, а вырученные деньги потратить на алкоголь. Приставку и пульт он оставил у себя дома, откуда их полицейские и изъяли и вскоре вернут владельцу вместе с телевизором.

Тем временем, на преступившего закон междуреченца завели уголовное дело за кражу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, на время следствия, его заключили под стражу. По закону ему грозит до шести лет лишения свободы.