Власти Кузбасса и Карачаево-Черкессии пересмотрели планы о сотрудничестве

Сергей Цивилев и Рашид Темрезов подписали двустороннее соглашение. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил Карачаево-Черкесию, где провел рабочую встречу с главой республики Рашидом Темрезовым.

Главы регионов обсудили развитие сотрудничества между регионами, договоренности о котором были достигнуты еще в 2019 году. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем официальном телеграм-канале рассказал подробности встречи.

Как отметил, Рашид Темрезов, между Кузбассом и Карачаево-Черкесией уже есть успешный опыт взаимодействия в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2019 году. Но изменения, произошедшие в государстве и обусловленные такими масштабными событиями, как пандемия и специальная военная операция, потребовали пересмотра плана совместных мероприятий, целей и задач сотрудничества в соответствии с вызовами, стоящими сегодня перед Россией

- С Сергеем Евгеньевичем мы актуализировали Соглашение между Правительством Карачаево-Черкесии и Правительством Кемеровской области - Кузбасса о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах, - отметил Рашид Темрезов.

Также глава Карачаево-Черкесии выразил уверенность, что подписанное двустороннее соглашение внесет весомый вклад в социально-экономическое развитие регионов и повышение уровни жизни населения в них, а также станет очередным успешным опытом консолидации в целях решения стратегически важных для страны задач.