Будущих медиков из Беларуси пригласили на работу в Кузбасс

Дмитрий Беглов (на фото слева) со студентами из отряда «Атлант». Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav.

Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов пригласил на работу студентов-медиков из Беларуси и разных регионов России. Об этом чиновник рассказал в своем телеграм-канале.

Свое приглашение Дмитрий Беглов озвучил во время рабочей поездки в Новокузнецк, где он и пообщался с ребятами из Всероссийского студенческого отряда «Атлант», смена которого проходит в НГКБ им. Г.П. Курбатова №1 уже в третий раз. В медицинском студотряде более 100 бойцов из Москвы, Нижнего Новгорода, Барнаула, Курска, Кемерова, Воронежа и Республики Беларусь, которые пробуют на должностях младшего и среднего медицинского персонала в поликлиниках и отделениях стационара.

Также Дмитрий Беглов во время встречи рассказал будущим коллегам о мерах поддержки для медицинских работников, которые приедут работать в Кузбасс.