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НовостиПроисшествия7 августа 2023 0:51

В Кузбассе пропал без вести пожилой мужчина в зеленой футболке

Волонтеры ищут бесследно исчезнувшего 72-летнего кемеровчанина
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Кемерове пропал без вести 72-летний Владимир Павлович Сафронов. Ориентировку с приметами мужчины разместили в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Местонахождение пенсионера неизвестно с 6 августа.

Сообщается, что мужчина среднего роста (170 см), нормального телосложения, у него темно-русые с проседью волосы, серые глаза. Он был одет в зеленую футболку камуфляжной расцветки, серые штаны, черные шлепанцы и серую кепку.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефону поискового отряда 8-800-700-54-52.