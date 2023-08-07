Две представительницы Кузбасса завоевали титулы на конкурсе красоты «Миссис Россия-2023»

Фото: МИССИС РОССИЯ в Кузбассе / ВКонтакте

Сразу две представительницы Кузбасса завоевали титулы на конкурсе красоты среди замужних женщин «Миссис Россия-2023», которые прошел накануне в Москве. Об этом сообщили в оргкомитет конкурса.

Так, Анжелика Чичевская из Мариинска стала «Миссис Россия Пышные формы». Теперь она сможет представлять нашу страну на международном конкурсе «Миссис Земной Шар Пышные формы/MRS. CURVE' GLOBE», который пройдет в Калифорнии в июне 2024 года.

Вторая представительница Кузбасса - 42-летняя Марина Государкина - завоевала титул «Миссис мама России». У Марины пятеро детей: четыре мальчика и одна девочка. Она является хормейстером Первого мужского хора «Азота» и руководителем вокальной группы «Октава».

Всего в этом году за корону в финале боролись 33 участницы. Обладательницей титула «Миссис Россия – 2023» стала 32-летняя Жанна Специальная из Геленджика.