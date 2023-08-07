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НовостиПроисшествия7 августа 2023 1:38

Мошенники обманули жительницу Кузбасса на 100 тысяч рублей

Она сама сообщила аферистам коды от своего личного кабинета
Анатолий БОЛДЫРЕВ
На 100 тысяч рублей обманули мошенники жительницу Кузбасса

На 100 тысяч рублей обманули мошенники жительницу Кузбасса

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жительница Анжеро-Судженска в надежде спасти свой банковский счет лишилась 100 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД полиции с жалобой на мошенников обратилась 48-летняя местная жительница. Она рассказала стражам порядка об обмане и попросила помочь ей вернуть деньги

- Наши сотрудники выяснили, что женщине накануне позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что, якобы, мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Аферист убедил женщину продиктовать ему коды из сообщений, поступивших на ее телефон. После этого потерпевшей пришло сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована по подозрению в мошеннических действиях, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области

Женщина рассказала полицейским, что ее это сообщение насторожило, поэтому незамедлительно пошла банк, где выяснила, что на ее имя оформлен кредит, а деньги перечислены на другой счет. Горожанка осознала, что сама сказала мошенникам коды доступа к личному кабинету в приложении банка, и сообщила о произошедшем полицейским.

Сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. Следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание согласно статье составляет шесть лет лишения свободы.