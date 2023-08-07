Мошенники обманули жительницу Кузбасса на 100 тысяч рублей

На 100 тысяч рублей обманули мошенники жительницу Кузбасса Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жительница Анжеро-Судженска в надежде спасти свой банковский счет лишилась 100 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД полиции с жалобой на мошенников обратилась 48-летняя местная жительница. Она рассказала стражам порядка об обмане и попросила помочь ей вернуть деньги

- Наши сотрудники выяснили, что женщине накануне позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что, якобы, мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Аферист убедил женщину продиктовать ему коды из сообщений, поступивших на ее телефон. После этого потерпевшей пришло сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована по подозрению в мошеннических действиях, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области

Женщина рассказала полицейским, что ее это сообщение насторожило, поэтому незамедлительно пошла банк, где выяснила, что на ее имя оформлен кредит, а деньги перечислены на другой счет. Горожанка осознала, что сама сказала мошенникам коды доступа к личному кабинету в приложении банка, и сообщила о произошедшем полицейским.

Сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. Следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание согласно статье составляет шесть лет лишения свободы.