Легкоатлетка из Новокузнецка завоевала «серебро» чемпионата России

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

Легкоатлетка из Новокузнецка Рейхан Каграманова стала серебряным призером чемпионата России, который проходит в Челябинске. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале.

Наша землячка завоевала медаль в соревнованиях по ходьбе на 10 000 метров. Воспитанница новокузнецкой школы по легкой атлетике преодолела дистанцию за 44 минуту 5,77 секунды, уступив лишь Эльвире Чепаревой из Республики Мордовия (ее результат - 43:14.45).

- Поздравляем Рейхан, ее наставников Анатолия Каракулова и Наталью Логачеву с наградой национального чемпионата, - написал Сергей Кузнецов.