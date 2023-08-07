Пять лет тюрьмы грозит новокузнечанина за ящик пива, мясо, телефон и похищенные деньги

За воровство новокузнечанин ответит по закону Фото: Алексей БУЛАТОВ

С заявлением о краже из киоска быстрого питания денежных средств, телефона, ящика пива, маринованного мяса и хлебобулочных изделий в полицию Новокузнецка обратилась 40-летняя предпринимательница.

- По горячим следам полицейские похитителя задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель. Позже выяснилось, что мужчина, находясь в пьяном состоянии, залез в павильон быстрого питания в поисках спиртного и закуски. Деньги он потратил на крепкий алкоголь, пиво выпил, а мясо пожарил и съел с приятелем, - сообщили «Комсомолке» в пресс- службе ГУ МВД России по Кузбассу.

Против новокузнечанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.