Кузбасские врачи спасли женщину от сосудистой катастрофы

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav

Врачи нейрохирургического отделения НГКБ №1 им. Г.П.Курбатова спасли пациентку от кровоизлияния в мозг. Об этом случае рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

У женщины в последнее время периодически болела голова. В один из дней у нее случился судорожный приступ, произошел резкий скачок артериального давления и новокузнечанка потеряла сознание. Очнулась женщина уже в карете скорой.

МРТ-исследование показало у пациентки большую кавернозную ангиому правой височной доли, а дополнительное обследование СКТ – еще и аневризму сосудов головного мозга, которая давала кровоизлияния разных сроков давности. Чтобы спасти женщину врачи провели сложнейшую операцию: через небольшое трепанационное окно сначала удалили ангиому, затем успешно клипировали и отключили от общего кровотока аневризму.

Пациентку выписали из стационара на седьмые сутки после хирургического вмешательства.