В Кузбассе временно ограничат движение по трассе

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

8 августа на 29-м километре трассы Кемерово — Яшкино — Тайга будут временно ограничено движение транспорта. Это связано с буровзрывными работы, необходимыми при строительстве Северо-Западного обхода города Кемерово.

Как сообщили в пресс-службе АПК, завтра с 12:00 до 17:00 строители произведут три взрыва. Каждый раз участок дороги будут перекрывать от 30 минут до 1 часа. Между взрывами движение автомобилей будет разрешено.

Дорожные службы попросили автомобилистов заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.