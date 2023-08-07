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НовостиОбщество7 августа 2023 2:50

В Кузбассе временно ограничат движение по трассе

8 августа при строительстве Северо-Западного обхода города Кемерово будут проводиться буровзрывные работы
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

8 августа на 29-м километре трассы Кемерово — Яшкино — Тайга будут временно ограничено движение транспорта. Это связано с буровзрывными работы, необходимыми при строительстве Северо-Западного обхода города Кемерово.

Как сообщили в пресс-службе АПК, завтра с 12:00 до 17:00 строители произведут три взрыва. Каждый раз участок дороги будут перекрывать от 30 минут до 1 часа. Между взрывами движение автомобилей будет разрешено.

Дорожные службы попросили автомобилистов заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.