В Кемерове за день инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности около 200 водителей

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники кемеровской Госавтоинспекции подвели итоги Единого дня безопасности, который прошел в городе 4 августа.

Мероприятие проводилось с целью повышения уровня правосознания и правовой культуры в области дорожного движения, а также для профилактики детского травматизма. Инспекторы ГИБДД обращали особое внимание на нарушения правил перевозки детей, правил проезда перекрестков и стоянки, непредоставления преимущества в движении пешеходам.

В ходе Единого дня безопасности сотрудники поймали порядка 10 водителей без прав, около 10 автомобилистов, которые перевозили детей не по правилам, пять нетрезвых водителей. Также было выявлено более 30 фактов управления машинами, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям технического регламента.

- К ответственности сотрудники Госавтоинспекции привлекли около 30 пеших участников дорожного движения и около 200 водителей, - сообщили в ведомстве.