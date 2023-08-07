В кузбасских вузах на 10% увеличено количество целевых мест

Фото: пресс-служба АПК.
В этом году на первый курс по целевой квоте в вузы региона зачислены 780 человек – это на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.
Больше всего первокурсников, которые будут учиться на бюджете по направлению от государственного ведомства или организации, поступило в Кемеровский государственный медицинский университет. На втором по популярности месте оказался Кемеровский государственный университет, на третьем - Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия.
- Важно готовить тех специалистов, в которых нуждаются наши предприятия и организации. К тому же, целевой набор позволяет студентам быть уверенными в своем будущем, в своей востребованности, — отметил губернатор Сергей Цивилев.
Он подчеркнул, что такая практика в регионе будет развиваться.
Всего в этом году на бюджетные места могли поступить более 7,5 тысячи абитуриентов.