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НовостиОбщество7 августа 2023 6:29

В кузбасских вузах на 10% увеличено количество целевых мест

В этом году на первый курс по целевой квоте в вузы Кузбасса зачислены 780 человек
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК.

В этом году на первый курс по целевой квоте в вузы региона зачислены 780 человек – это на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Больше всего первокурсников, которые будут учиться на бюджете по направлению от государственного ведомства или организации, поступило в Кемеровский государственный медицинский университет. На втором по популярности месте оказался Кемеровский государственный университет, на третьем - Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия.

- Важно готовить тех специалистов, в которых нуждаются наши предприятия и организации. К тому же, целевой набор позволяет студентам быть уверенными в своем будущем, в своей востребованности, — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Он подчеркнул, что такая практика в регионе будет развиваться.

Всего в этом году на бюджетные места могли поступить более 7,5 тысячи абитуриентов.