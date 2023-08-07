В Новокузнецке будут отремонтированы дороги общей протяженностью 11 километров

Фото: телеграм-канал мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале рассказал о результатах и планах по улучшению качества и безопасности дорог города. В планах – привести в порядок 13 объектов общей протяженностью 11 километров.

На данный момент уже закончены работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия на кольцевой развязке ул. Транспортная и на участке улицы Ленина от проезда Технический до шоссе Кузнецкое.

Специалисты Кузбасского центра дорожных исследований взяли пробы нового асфальта Новокузнецка. По отремонтированным дорогам города снова поедут автомобили только после положительного заключения лаборатории.

Также новым асфальтобетонным покрытием могут похвастаться улицы Кулакова, Кутузова, Воробьева, Шолохова. Сейчас на участках возводят новые тротуары.

На улицах Литейная и Красилова приступили к укладке дорожного покрытия. А пока «голая», отфрезированная улица Ушинского будет сдана до 1 сентября. К укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия приступили на улицах Литейная и Красилова.

Планируется, что на всей протяженности улицы 25 лет Октября от Суворова до Пионерского по дорожному нацпроекту будет уложено более 8 тысяч квадратных метров нового покрытия. 4 августа дорожники начали демонтажные работы на этом участке.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Новокузнецке ведется ремонт на мостах через реку Аба по улице 1 Мая в Куйбышевском районе и через Томь в Заводском районе. На Тоннеле в Новоильинском районе ведутся демонтажные работы.