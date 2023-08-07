В Кузбассе на 80% завершены работы по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону

На подготовку к отопительному сезону выделено 14,9 млрд рублей. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Уже через месяц в Кузбассе плавно начнется отопительный сезон. Для успешной встречи холодов в регионе будут подготовлены 20 тысяч километров тепловых, водопроводных и канализационных сетей. На эти цели к отопительному сезону выделено 14,9 млрд рублей.

К запуску готовят 311 кузбасских котельных, а почти 600 уже стоят и ждут начала «рабочего сезона». Вместе с тем в регионе продолжаются работы по закрытию старых котельных и перевода жителей на современные системы подачи тепла. За пять лет было закрыто 100 непригодных к эксплуатации котельных, а построено и реконструировано – 60.

В этом году в планах замена и ремонт 140 километров водопроводных сетей, больше половины необходимых работ уже закончено. На территории Кузбасса капитальный ремонт тепловых сетей завершен на 83%, и на 97% выполнены испытания систем теплоснабжения.