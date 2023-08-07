В Кузбассе до конца года заменят все уличные светильники на светодиодные

В Кузбассе до конца года все уличные светильники станут светодиодными. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кузбассе все муниципалитеты региона переходят на светодиодные уличные светильники. На сегодняшний день светодиодными стали 88% от всего количества фонарей и прожекторов на территории Кемеровском области.

Как рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, до конца года планируется полностью перейти на бережливое освещение. За четыре года, когда ведется переход на современное освещение, регион уже сэкономил 228 млн рублей.

К 1 августа 2023 года полностью перешли на светодиодное уличное освещение 19 территорий Кузбасса. Всего в регионе установлено около 11 тысяч светодиодных светильников.