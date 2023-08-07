Кузбасский пенсионер не поверил собственной «внучке»

Мошенницы легко вживаются в роли дочерей и внучек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Тайги не дал себя обмануть телефонным мошенникам, не поверив попавшей в ДТП «внучке». О мошенничестве он сразу же сообщил в полицию.

- Позвонила девушка мне на домашний телефон, хлюпает в трубку, рыдает просто. Дедуля, говорит, в аварию попала, тюрьмой пахнет, человек серьезно по моей вине пострадал, надо срочно 800 тысяч, лечение ему оплатить. Я до конца выслушал, и вдруг промелькнуло в голове, где то об этом уже говорили, про такие вот аварии. Положил трубку, дозвонился до внучки, и она признаться сильно была удивленна. Ни в какую аварию дедушка говорит, я не попадала и никого не сбивала. Так и вышло - звонили аферисты, - рассказал бдительный тайгинец.

Полицейские кузбасского пенсионера поблагодарили за бдительность.

- Умница - человек, дал отпор мошенникам и свои сбережения сохранил. Яркий пример, когда полученные знания применяются на практике. Этот пример должен стать показателен для всех. «Родственник в беде» - стандартная уловка аферистов - уточнили в главке кузбасской полиции.

Сейчас оперативники уголовного розыска ищут мошенников.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В соответствии с санкциями данной статьи, максимальная мера наказание составляет шесть лет лишения свободы.