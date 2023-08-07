В Кемерово на линию выйдут инновационные троллейбусы

Современные троллейбусы уже собраны в Энгельсе и отправлены в Кемерово

Десять новых троллейбусов, способных ездить, даже, без электричества, выйдут на линию в Кемерове уже к концу августа.

Как рассказали в мэрии областного центра региона, современные инновационные троллейбусы модели «Адмирал 6281.01» уже отправлены в Кузбасс с завода производителя в Энгельсе. По прибытию, уже в ближайшие дни, их сначала зарегистрируют, после чего еще раз проверят их техническое состояние.

- Троллейбусы оснащены кондиционерами, рассчитаны на 85 человек, имеют 34 посадочных места. В салоне предусмотрены мультимедийные экраны, а также точки для зарядки гаджетов.

- Но самая ценная изюминка инновационного транспорта в том, что современные троллейбусы могут ходить автономным ходом до 20 километров. Это особенно актуально в случае сбоев электричества, - рассказали в кемеровской мэрии.