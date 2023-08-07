В Кемерове два дня разыскивают девятилетнего мальчика, пропавшего без вести

В кемерове уже второй день разыскивают девятилетнего Ивана Шаманаева. Еще 6 августа около 15.00 он ушел из дома в Рудничном районе Кемерова и не вернулся. Родители пытались сперва разыскать сына самостоятельно, но когда это не получилось, обратились в полицию.

В день пропажи Иван Шаманаев был одет в красную футболку с рисунком на груди в виде аппликации и синие шорты с карманами в красно-белую клетку по бокам, темно-серые сандалии.

Другие приметы мальчика: : на вид 9 лет, рост около 140 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, стрижка короткая.

Полицейские просят кемервочан, которым что-либо известно о местонахождении Ивана Шаманаева, сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-39-90-10, либо 02 (с мобильного - 102).

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