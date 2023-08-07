Житель Кузбасса потерял миллион рублей на инвестициях в акции мошенников

Миллион рублей выманили мошенники у кузбасского пенсионера Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Три недели назад 67-летнему жителю Калтана позвонила лжеруководитель инвестиционной платформы с предложением хорошего заработка на вложениях средств в акции компаний. В итоге доверчивый пенсионер потерял более одного миллиона рублей.

Мошенники убедили мужчину, что все сейчас «делают деньги» на инвестициях и никаких рисков здесь нет, все легально. Для старта он перевел 11 тысяч рублей для открытия счета, а пополнял его позже, переводя разные суммы на неизвестные банковские счета. Однако после некоторого времени только «ухода в минус» мошенники объяснили, что прибыль возможно только при больших вложениях. Тогда пенсионер оформил две кредитные карты, с которых переводил деньги незнакомцам.

Следующем шагом злоумышленники предложили оформить заем под залог автомобиля. Это насторожило мужчину, он решил обратиться в полицию.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска ищут злоумышленников и устанавливают их личности. Преступников ждет до десяти лет лишения свободы.