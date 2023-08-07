Новокузнечанин незаконно посадил на трактор своего 112-летнего сына

Кузбасские полицейские вычислили малолетнего тракториста по соцсетям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новокузнецке полицейские привлекли к ответственности местного жителя, который разрешил своему 12-летнему сыну кататься на мини-тракторе

На эту историю полицейские вышли по видеозаписи в соцсетях. На записи хорошо видно как малолетний мальчишка катается по территории садового общества на мини-тракторе. Да еще с маленькой девочкой.

Владельца транспортного средства полицейские быстро установили. Им оказался 37-летний житель Новокузнецка. Он признался, что дал трактор своему 12-летнему сыну, чтобы он съездил за водой. А пассажиркой оказалась его 10-летняя дочь владельца.

- Сотрудники полиции разъяснили новокузнечанину, к чему может привести такое и родительское разрешение, а также привели примеры, когда управление детьми техникой повышенной опасности приводило к трагическим последствиям, - рассказали «Комсомолке» в пресс- службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении нарушителя инспекторы ДПС составили протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Санкции статьи предусматривают в качестве наказания административный штраф в размере 30 000 рублей.

- К тому же инспектор по делам несовершеннолетних составила в отношении отца детей протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, - добавили в главке кузбасской полиции.