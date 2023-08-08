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НовостиОбщество8 августа 2023 2:06

Житель Кузбасса из-за долгов лишился трех земельных участков

Кузбассовец потерял землю общей площадью около 170 тысяч квадратных метров
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбассовца лишили трех земельных участков за долги.

Кузбассовца лишили трех земельных участков за долги.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Кузбасса из-за долгов лишился трех земельных участков общей площадью около 170 тысяч квадратных метров.

Как сообщили в пресс-центр судов и УСД в Кемеровской области, своих участков 63-летний житель Мариинского муниципального округа лишился из-за того, что более пяти лет не платил государству положенный налог. В итоге мужчина задолжал государству свыше пяти миллионов рублей.

- Исковые требования судебного пристава-исполнителя были удовлетворены, и на земельные участки площадью около 170 тысяч квадратных метров было наложено взыскание, - уточнили пресс-центре судов Кузбасса.