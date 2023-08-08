Кузбассовца лишили трех земельных участков за долги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Кузбасса из-за долгов лишился трех земельных участков общей площадью около 170 тысяч квадратных метров.

Как сообщили в пресс-центр судов и УСД в Кемеровской области, своих участков 63-летний житель Мариинского муниципального округа лишился из-за того, что более пяти лет не платил государству положенный налог. В итоге мужчина задолжал государству свыше пяти миллионов рублей.

- Исковые требования судебного пристава-исполнителя были удовлетворены, и на земельные участки площадью около 170 тысяч квадратных метров было наложено взыскание, - уточнили пресс-центре судов Кузбасса.