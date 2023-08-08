В Кемерове пропавшего подростка нашли в парке

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кемерове сотрудники полиции нашли пропавшего 16-летнего подростка. Обстоятельства происшествия рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Вечером в понедельник в дежурную часть обратилась девушка. Она рассказала, что ее 16-летний опекаемый брат днем ушел из дома и не вернулся.

Полицейские организовали поиски подростка. Мероприятия велись всю ночь, и в итоге рано утром сотрудники уголовного розыска обнаружили юношу в одном из городских парков. Установлено, что противоправных действий в отношении парня не совершалось.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего.