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НовостиПроисшествия8 августа 2023 2:11

В Кемерове пропавшего подростка нашли в парке

16-летний кемеровчанин ушел из дома и не вернулся в назначенный срок
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кемерове сотрудники полиции нашли пропавшего 16-летнего подростка. Обстоятельства происшествия рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Вечером в понедельник в дежурную часть обратилась девушка. Она рассказала, что ее 16-летний опекаемый брат днем ушел из дома и не вернулся.

Полицейские организовали поиски подростка. Мероприятия велись всю ночь, и в итоге рано утром сотрудники уголовного розыска обнаружили юношу в одном из городских парков. Установлено, что противоправных действий в отношении парня не совершалось.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего.