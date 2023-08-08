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НовостиПроисшествия8 августа 2023 2:28

В Кемерове пропала без вести 14-летняя школьница

Девочку-подростка из Кемерова не могут найти с 6 августа
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Кемерове разыскивают пропавшую 14-летнюю Сафармох Насимовну Давлятову. О поисках подростка объявили волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Местонахождение школьницы неизвестно с 6 августа.

Сообщается, что она невысокого роста (159 см), нормального телосложения, у нее черные волосы и карие глаза. Была одета в розовое платье, белые кеды, на голове был черный платок.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей девочки или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.