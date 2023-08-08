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НовостиОбщество8 августа 2023 2:30

В Кемерове начался пилотный проект «Мобильная УИК»

Новая идея мэрии областного центра Кузбасса поможет горожанам сориентироваться на сентябрьских выборах
Анатолий БОЛДЫРЕВ
О выборах кемеровчанам расскажут на дому.

О выборах кемеровчанам расскажут на дому.

Как сообщили в кемеровской мэрии, основная цель проекта - максимально подробно рассказать кемеровчанам о месте, времени, формах участия и других деталях предстоящего сентябрьского голосования, а также уточнить информацию о проживающих на участках избирателях.

- В рамках проекта члены избиркома с правом решающего голоса информируют горожан о предстоящих выборах на дому, - уточнили в администрации города.

Мобильные участковые избирательные комиссии работают абсолютно во всех районах Кемерова.