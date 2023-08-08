В Кемерове начался пилотный проект «Мобильная УИК»

О выборах кемеровчанам расскажут на дому.

Как сообщили в кемеровской мэрии, основная цель проекта - максимально подробно рассказать кемеровчанам о месте, времени, формах участия и других деталях предстоящего сентябрьского голосования, а также уточнить информацию о проживающих на участках избирателях.

- В рамках проекта члены избиркома с правом решающего голоса информируют горожан о предстоящих выборах на дому, - уточнили в администрации города.

Мобильные участковые избирательные комиссии работают абсолютно во всех районах Кемерова.