Кузбасские урологи удалили из мочевого пузыря пациентки камень размером с детский мяч

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav.

Кузбасские врачи-урологи удалили из мочевого пузыря пациентки камень размером с детский мяч. Об этом рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в своем телеграм-канале.

Размер камня, который сформировался у 53-летней женщины, составил 9×7×3,5 см. По словам медиков, подобные камни среди всех инородных тел мочевыводящей системы встречаются лишь в пяти процентах случаев.

Врачи ККБСМП им. М.А. Подгорбунского отметили, что камни не образуются сами по себе, а являются осложнениями различных заболеваний. Они опасны, так как приводят к воспалению или повреждению мочевого пузыря. Поэтому важно при первых симптомах обращаться к врачу.