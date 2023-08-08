Современная технология помогла кузбасским врачам спасти человека

Кузбасские врачыи спасли человека с аневризмой головного мозга.

Кузбасские кардиологи успешно внедрили новый метод экстренной помощи пациентам с аневризмой сосудов головного мозга.

Специалисты Кузбасского кардиодиспансера провели высокотехнологичную операцию по спасению кемеровчанина с аневризмой сосуда головного мозга. Как сообщили «Комсомолке» в региональном Минздраве, операцию сделали малоинвазивным способом - без разрезов и трепанации черепа - с помощью современного ангиографического комплекса, поступившего по нацпроекту «Здравоохранение».

До 47 лет мужчину ничего не беспокоило, поэтому к врачам на обследования он не ходил. Но в один день жизнь его перевернулась. Внезапно он потерял дома сознание. А когда врачи «скорой» привели его в чувство, дико разболелась голова.

Кардиологи выявили у пациента кровоизлияние из разорвавшейся аневризмы в средней мозговой артерии. Поэтому решение об операции было принято моментально.

- Здесь было важно оперативно «выключить» аневризму из кровотока, кровоизлияние могло повториться и пациент мог погибнуть. К сожалению, только 60% пациентов или их родственников обращаются при сильных головных болях в скорую помощь. А вызывать ее надо при подобных симптомах немедленно, - рассказал «Комсомолке» заведующий нейрохирургическим отделением Кузбасского кардиологического диспансера Андрей Миронов.

После малоинвазивной операции 47-летний кемеровчанин чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. Позже уже в поликлинике по месту жительства ему проведут дополнительное обследование. Дальше человек будет жить полноценной жизнью.