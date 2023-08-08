Кузбасс рассажет на ВДНХ о своих достижениях

Кузбасс начал подготовку к Международной выставке-форуму «Россия» на ВДНХ. Регион представит в Москве свои социальные и промышленные проекты.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го. Но подготовка к мероприятию уже началась. Специалисты министерств и ведомств региона готовят серию презентаций Дней региона в столице.

- На площадке выставки кузбассовцы проведут международный научный симпозиум «Стратегия развития Кузбасса», где речь пойдет о значимых инфраструктурных проектах - реализованных и строящихся. Кроме того, бизнесмены региона расскажут гостям форума о значимых инновационных идеях. Прозвучат интересные лекции по развитию туристического и культурного потенциала и детского туризма в Кузбассе. Также участников масштабного столичного мероприятия познакомят с достижениями регионального «Сириуса», - рассказали «Комсомолке» в администрации правительства Кузбасса.