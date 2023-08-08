В Кузбассе восстанавливают брошенные земли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе восстанавливают брошенные земли. В Тяжинском районе Кемеровской области в этом году новую жизнь дадут свыше 1,5 тысячи гектаров пашни

Об этом в ходе рабочей встречи губернатору региона Сергею Цивилеву рассказал глава Тяжинского округа Виктор Серебров. По его словам ежегодно в сельскохозяйственный оборот округа водится от 2,5 тысячи до 5 тысяч гектаров земли.

- С 2021 ода наши хозяйства реанимировали четыре тысячи гектаров залежных земель. В 2023 году планируется ввести в оборот еще 1650 гектаров брошенной пашни, которая не использовалась более 15 лет, - уточнил Виктор Серебров.

В Тяжинском округе уже построено два зерносклада общей вместимостью четыре тысячи тонн зерна каждый. Еще два зернохранилища введут в эксплуатацию в конце текущего месяца. Общая вместимость 4 ангаров - более 16 тысяч тонн. - отметил глава округа.

По словам Сергея Цивилева восстановление брошенных земель стимулирует рост экономики и в округе и во всем регионе.

Вместе с сельским хозяйством пристального внимания требуют вопросы здравоохранения, благоустройству, ремонту дорог, развитию инфраструктуры округа, строительству жилья,– отметил губернатор региона.

- К слову мене через в пгт Тяжинский сдут в эксплуатацию 32-квартирноый жилой дом. Здесь будут жить льготники, и погорельцы, - добавил Виктор Серебров.