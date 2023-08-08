В кузбасский филиал фонда «Защитники Отечества» поступило более 2 тысяч обращений

Фото: пресс-служба АПК.

За два месяца работы в кузбасский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» поступило 2200 обращений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Большая часть поступивших обращений касается получения мер социальной поддержки, помощи в оформлении документов и прохождении реабилитации, получения удостоверения ветерана боевых действий, а также юридической помощи.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что социальные координаторы, среди которых есть матери, жены и сами участники СВО, внимательно относятся ко всем обратившимся.

- Филиал фонда в Кузбассе — не просто место, где получают помощь и поддержку. Он уже стал вторым домом и местом встреч, где ветераны спецоперации и члены семей погибших военнослужащих могут общаться и поддерживать друг друга, — отметил глава региона.

Напомним, что филиал был открыт в Кемерове 1 июня. Его сотрудники оказывают помощь ветеранам СВО и семьям погибших бойцов во всех территориях региона – всего работают 55 социальных координаторов.