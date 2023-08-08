В Кузбассе врач - взяточник заплат крупных штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе к крупному штрафу приговорили врача

Заведующий отделением одной из кузбасских больниц заплатит три миллиона за взятку в 600 тысяч рублей

Как сообщили «Комсомолке» в пресс - службе УФСБ по Кемеровской области деньги завотделением одной из региональных больниц получал деньги от бизнесмена за покровительство в выигрыше тендеров на закупки медицинских расходных материалов и изделий.

- Преступную схему вычислили благодаря оперативно - розыскным мероприятиям, - уточнили в силовом ведомстве региона