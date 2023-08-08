На ремонте Университетского моста в Кемерове заняты 65 специалистов

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

В Кемерове на ремонте Университетского моста задействованы 65 специалистов и 8 единиц техники. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, сейчас все основные силы брошены на армирование шкафной стенки, после чего строители приступят к монолитным работам на ней.

Также сейчас идет укрепление конусов и замена дефектных болтов, устройство консольной части железобетонной плиты, пескоструйная очистка и грунтовка, подготовка отверстий для будущего барьерного ограждения. Кроме того, подрядчики приступили к ремонту струенаправляющей дамбы, лестниц с моста и устройству ливневой канализации на правом берегу.

Капитальный ремонт моста должен быть завершен в ноябре. Однако, по словам мэра, строители прикладывают все силы, чтобы запустить движение по мосту раньше.