В Кузбассе до конца года откроют 48 новых ФАПов

Фото: Минздрав Кузбасса.
В Кузбассе с 2018 года было построено 135 новых ФАПов. Об этом рассказал губернатор Сергей Цивилев в интервью «Комсомольской правде в Кузбассе».
По словам главы региона, в рамках модернизации системы здравоохранения в области ведется капитальный ремонт действующих медучреждений, строительство новых больниц, фельдшерско-акушерских пунктов.
- В первую очередь строим и ремонтируем те объекты здравоохранения, которые обслуживают наибольшее число жителей региона. Но при этом заботимся о том, чтобы диагностика и лечение были доступны людям и в небольших населенных пунктах – создаем новые ФАПы и врачебные амбулатории, - отметил Сергей Цивилев.
По его словам, до конца 2023 года в Кузбассе будет открыто еще 48 новых фельдшерско-акушерских пунктов.