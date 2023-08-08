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НовостиОбщество8 августа 2023 7:35

В Кузбассе до конца года откроют 48 новых ФАПов

В Кузбассе с 2018 года было построено 135 новых ФАПов
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Минздрав Кузбасса.

Фото: Минздрав Кузбасса.

В Кузбассе с 2018 года было построено 135 новых ФАПов. Об этом рассказал губернатор Сергей Цивилев в интервью «Комсомольской правде в Кузбассе».

По словам главы региона, в рамках модернизации системы здравоохранения в области ведется капитальный ремонт действующих медучреждений, строительство новых больниц, фельдшерско-акушерских пунктов.

- В первую очередь строим и ремонтируем те объекты здравоохранения, которые обслуживают наибольшее число жителей региона. Но при этом заботимся о том, чтобы диагностика и лечение были доступны людям и в небольших населенных пунктах – создаем новые ФАПы и врачебные амбулатории, - отметил Сергей Цивилев.

По его словам, до конца 2023 года в Кузбассе будет открыто еще 48 новых фельдшерско-акушерских пунктов.