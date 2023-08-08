Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса порадует зрителей необычной программой

Фото: ГАУК "Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова"
Губернаторский симфонический оркестр порадует любителей музыки необычной программой, включающей сразу два «двойных» концерта. Музыка великого Моцарта и обаятельного Пуленка, два рояля Steinway, два солиста и Губернаторский симфонический оркестр!
В программе:
В.А. Моцарт Концерт № 10 для двух фортепиано с оркестром ми бемоль мажор
Ф. Пуленк Концерт для двух фортепиано с оркестром ре минор
Исполнители:
Губернаторский симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер профессор Центральной Пекинской консерватории Тао Линь
Солисты:
Ильдар Саубанов (фортепиано)
Дания Хайбуллина, фортепиано (Новосибирск)
Дирижер Василий Шульга
Музыковед Ольга Гусева.
Концерт доступен по Пушкинской карте.
6+
Фото: ГАУК "Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова"