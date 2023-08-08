Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса порадует зрителей необычной программой

Фото: ГАУК "Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова"

Губернаторский симфонический оркестр порадует любителей музыки необычной программой, включающей сразу два «двойных» концерта. Музыка великого Моцарта и обаятельного Пуленка, два рояля Steinway, два солиста и Губернаторский симфонический оркестр!

В программе:

В.А. Моцарт Концерт № 10 для двух фортепиано с оркестром ми бемоль мажор

Ф. Пуленк Концерт для двух фортепиано с оркестром ре минор

Исполнители:

Губернаторский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер профессор Центральной Пекинской консерватории Тао Линь

Солисты:

Ильдар Саубанов (фортепиано)

Дания Хайбуллина, фортепиано (Новосибирск)

Дирижер Василий Шульга

Музыковед Ольга Гусева.

Концерт доступен по Пушкинской карте.

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