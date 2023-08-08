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НовостиОбщество8 августа 2023 8:21

Мэр Кемерово рассказал о ходе реконструкции заискитимской части города

Глава областного центра Кузбасса Дмитрий Анисимов анонсировал завершение реконструкции важного дорожного участка Кемерова в этом году
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кемерове продолжается реконструкция заискитимской части города.

В Кемерове продолжается реконструкция заискитимской части города.

В Кемерове продолжается реновация заискитимской части города. О ходе работ рассказал мэр города Дмитрий Анисимов.

Он отметил, что в заискитимской части активно идет строительство систем теплоснабжения и ливневой канализации, в соответствии с установленным графиком идет ремонт водопровода и электрических сетей.

- Мы открыли движение для автотранспорта на участке улицы Гагарина от улицы Терешковой до улицы Шорникова и на участке улицы Сибиряков-Гвардейцев от улицы Мичурина до улицы Крутой. Сейчас больше сосредоточились на пересечении улицы Мирной и Сибиряков-Гвардейцев и на продолжении Соборной.

Все работы завершим уже в этом году , - сообщил Дмитрий Анисимов.

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