Мэр Кемерово рассказал о ходе реконструкции заискитимской части города

В Кемерове продолжается реконструкция заискитимской части города.

В Кемерове продолжается реновация заискитимской части города. О ходе работ рассказал мэр города Дмитрий Анисимов.

Он отметил, что в заискитимской части активно идет строительство систем теплоснабжения и ливневой канализации, в соответствии с установленным графиком идет ремонт водопровода и электрических сетей.

- Мы открыли движение для автотранспорта на участке улицы Гагарина от улицы Терешковой до улицы Шорникова и на участке улицы Сибиряков-Гвардейцев от улицы Мичурина до улицы Крутой. Сейчас больше сосредоточились на пересечении улицы Мирной и Сибиряков-Гвардейцев и на продолжении Соборной.

Все работы завершим уже в этом году , - сообщил Дмитрий Анисимов.

.