В Кузбассе за пять лет технику в медучреждениях обновили на 70%

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В Кузбассе за пять лет парк техники в медучреждениях был обновлен на 70%. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в интервью «Комсомолке», посвященном развитию медицины в регионе.

По словам главы региона, новое оборудование создает новые возможностии для работы врачей и расширяет спектр медицинской помощи, которую кузбассовцы могут получать, не выезжая за пределы региона. Современные аппараты позволяют выявлять болезни на самых ранних этапах, проводить уникальные операции.

- Стараемся делать упор на самую передовую технику. В этом году в наши медучреждения поступят два аппарата МРТ 3 Тесла, обладающие высокими диагностическими возможностями, — это лучшее, что есть сегодня в технологиях с использованием магнитного поля. Мы закупаем новейшие ангиографические комплексы — они позволяют проводить обследования и более сложные операции, которые раньше были недоступны, - отметил Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что благодаря использованию современного оборудования кузбасские медики добились снижения смертности почти на 30% от болезней системы кровообращения – почти на 30%. Это 6,5 тысячи спасенных жизней за один только 2022 год.