Клиенты Сбербанка могут бесплатно зарегистрировать ИП или ООО с единственным учредителем в офисах банка

Клиенты Сбера могут зарегистрировать ИП или ООО с единственным учредителем за один визит в офис банка. Фото: Архив "КП"

Клиенты Сбера могут зарегистрировать ИП или ООО с единственным учредителем за один визит в офис банка. Государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счета не взимаются.

Для проведения операции в офисе банка клиенту понадобятся паспорт, ИНН, СНИЛС, смартфон на iOS или Android и учетная запись в приложении Сбербанк Онлайн. Сотрудник банка поможет оформить и отправить документы в налоговую службу – счет в банке открывается дистанционно, повторный визит в отделение не требуется.

- Сбер делает все возможное, чтобы процесс оформления бизнеса был быстрым и лёгким. Многие наши клиенты хотели бы открыть собственный бизнес, но некоторых из них останавливает страх перед организационными сложностями и расходами, связанными с регистрацией. Наш сервис поможет решить эту проблему – предоставляется бесплатно, а также экономит время и деньги клиентов, - отметил управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Андрей Беднарский.

Услуга «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» запущена Сбербанком и его дочерней компанией «Деловая среда» в мае 2018 года.

В Кемеровской области данный сервис предоставляется во всех офисах банка по обслуживанию корпоративных и частных клиентов. Также, на сайте Сбера можно оставить заявку, чтобы специалист банка приехал в удобное время и место и помог зарегистрировать бизнес, или подобрал подходящий офис для осуществления регистрации.